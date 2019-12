Regula Rytz: Die Perfektionistin, die aneckt

Es gibt Politiker, die überlassen nichts dem Zufall. Und dann gibt es Regula Rytz. Als das Schweizer Fernsehen die Grünen-Präsidentin an einem Herbstmorgen an den Markt auf dem Berner Bundesplatz begleitet, hat sie eine leere Eierschachtel und selber mitgebrachte Säcke dabei. Der Journalist will wissen, ob sie das mache, um Abfall zu vermeiden. Rytz kann ihre Freude über die Frage nicht verbergen und strahlt über das ganze Gesicht. Sie pflegt das Bild der grünen Vorzeigepolitikerin seit Jahren: Sie ist nur fünf Mal in ihrem Leben geflogen, ernährt sich vegetarisch und lebt mit ihrem Partner in einer bescheidenen Dreizimmerwohnung. Dieses Image kommt ihr in diesen Tagen gelegen. Am 11. Dezember will Rytz in den Bundesrat gewählt werden.

Wer Parteikollegen und politische Weggefährten nach Rytz fragt, erhält das Bild einer Hochleistungspolitikerin: Niemand hat in den letzen Jahren so hart für den grünen Wahlerfolg vom 20. Oktober gearbeitet wie sie. Abseits des Scheinwerferlichts brütet die 57-jährige Historikerin an Argumentarien zur Bekämpfung des Klimawandels und ist sich nicht zu schade, die Jungen Grünen in ihrer Lagerwoche zu besuchen oder vor Kleinstsektionen aufzutreten.