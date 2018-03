Die Selbstbestimmungsinitiative wird im Ständerat chancenlos sein. Spannender ist die Frage, ob die Initiative alleine oder mit einem Gegenvorschlag an die Urne kommen wird: Eine Kommissionsminderheit, der die Ständeräte Andrea Caroni (FDP/AR), Martin Schmid (FDP/GR), Stefan Engler (CVP/GR) und Beat Rieder (CVP/VS) angehören, möchte als Alternative zur Selbstbestimmungsinitiative die «Schubert-Praxis» in der Verfassung verankern. Diese besagt, dass für das Bundesgericht ein später erlassenes völkerrechtswidriges Gesetz massgebend ist, falls das Parlament bewusst von den staatsvertraglichen Verpflichtungen abgewichen ist. Auch Volksinitiativen könnten so dem Völkerrecht vorgehen: Dann nämlich, wenn im Initiativtext explizit festgehalten wird, dass diese Hierarchie zu gelten hat.