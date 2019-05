"Die Schweizer rechtsextreme Szene ist im Aufbruch", heisst es im Lagebericht, den der NDB am Freitag veröffentlicht hat. Mehrere Gruppierungen betrieben mittlerweile offene Webseiten, eine Gruppe habe in der Waadt ein Vereinslokal eröffnet.

Die Rechtsextremen verfügen laut dem NDB über grössere Mengen funktionstüchtiger Waffen, üben den Umgang damit und trainieren Kampfsportarten. Insgesamt verzeichnete der NDB im vergangenen Jahr 53 rechtsextreme Ereignisse, drei Mal mehr als im Vorjahr. Gewalttaten wurden aber keine bekannt.

Brandanschläge von Linksextremen

Die Zahl der linksextremen Ereignisse liegt weiterhin höher als jene der rechtsextremen, hat aber weniger stark zugenommen. 2018 verzeichnete der NDB 226 linksextreme Ereignisse, 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Anteil der Gewalttaten an diesen Ereignissen ging von der Hälfte auf gut ein Drittel zurück.

Dazu gehören Brandanschläge auf das türkische Konsulat in Zürich und auf das Staatssekretariat für Wirtschaft in Bern. An einer Gegendemonstration in Basel griffen Linksextreme ausserdem Teilnehmende einer Demonstration an, an der auch gewaltbereite Rechtsextreme teilnahmen. Gewalt gegen die Polizei hat der NDB ebenfalls verzeichnet.

Zurück in den Schatten

Für die Zukunft erwartet der Nachrichtendienst, dass sich die rechtsextreme Szene wieder stärker in den Schatten zurückzieht, weil die Reaktionen auf sie mit öffentlichen Auftritten zunehmen werden. "Gewaltsame Frustreaktionen sind dabei möglich", heisst es im Bericht. Das Gewaltpotenzial könnte sich in dem Moment realisieren, in dem die Szene einen Anknüpfungspunkt in der Tagesaktualität sehe.

In der linksextremen Szene rechnet der NDB mit Rückkehren aus Nordsyrien. Die Selbstverwaltungsgebiete der Kurden auf syrischem Boden seien für viele Linksextreme die Realisierung ihrer politischen Vorstellungen, stellt er fest. Aus ganz Europa seien Linksextreme vor Ort. Sie könnten dort neue Fähigkeiten erwerben und diese bei der Rückkehr in Europa anwenden wollen.

28 Personen abgehört

Der Bericht gibt auch Auskunft über die Anwendung der neuen Überwachungsmöglichkeiten, die der Nachrichtendienst seit dem 1. September 2017 hat. Er darf Telefongespräche abhören oder in Computer eindringen. Im vergangenen Jahr waren insgesamt 28 Personen von solchen genehmigungspflichtigen Massnahmen betroffen. Bewilligt wurden dazu 193 Massnahmen in acht Operationen. Der Bundesrat war bei der Gesetzesrevision von etwa zehn Fällen im Jahr ausgegangen.

Der weitaus grösste Teil - 170 Massnahmen - betraf verbotenen Nachrichtendienst. Der NDB hat also nicht in erster Linie Terrorverdächtige abgehört, sondern Personen, die er der Spionage verdächtigt. Die 23 weiteren Überwachungsmassnahmen betrafen den Terrorismus. Daneben berichtet der NDB über einen Kabelaufklärungsauftrag und 31 Funkaufklärungsaufträge.

Aggressive russische Spionage

Dass vor allem Spione überwacht wurden, ist kein Zufall: Die Spionage habe zugenommen, schreibt der NDB. Sie befinde sich weltweit im Aufwind. In der Schweiz stellte der NDB im vergangenen Jahr "anhaltend aggressive russische Spionageaktivitäten" fest. Die Schweiz dürfte heute in Europa einer der wichtigsten Standorte der russischen Nachrichtendienste sein, schreibt er.

Nach seinen Erkenntnissen sind derzeit rund ein Drittel der in der Schweiz akkreditierten russischen Diplomaten identifizierte Angehörige von Nachrichtendiensten oder werden verdächtigt, solche zu sein.

Chinesische Cyberangriffe

Im Visier der russischen Spione waren unter anderem internationale Sportorganisationen und -verbände. Russland werde weiterhin auch auf Beeinflussungsoperationen setzen, also auf Aktivitäten wie Informationskampagnen, Manipulation und Propaganda, schreibt der NDB.

Die zweitgrösste Bedrohung geht gemäss dem Bericht von China aus. Während Russland eine grossmachtpolitische Agenda verfolgt, ist Chinas Spionage gemäss dem NDB vor allem wirtschaftlich getrieben. Die Anzahl technisch hochstehender, gezielter Cyberangriffe auf strategisch relevante Ziele habe stark zugenommen, heisst es.

Generell zeichnet der Nachrichtendienst ein düsteres Bild der Welt. Er spricht von einer "Rückkehr der Machtpolitik". Die Rivalität zwischen den Grossmächten nehme zu, die politische Stabilität und wirtschaftliche Robustheit Europas ab. Die alte Ordnung wandle sich, und es sei ungewiss, wo dieser Wandel hinführe, schreibt Verteidigungsministerin Viola Amherd im Vorwort. In dieser Welt der Verunsicherung und wachsenden Unsicherheit gewinne der Nachrichtendienst an Bedeutung.