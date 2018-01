Am 31. Januar steigt am Basler Bahnhof SBB der letzte Qualm in die Luft. Denn ab 1. Februar herrscht im ganzen Bahnhof Rauchverbot. Und zwar komplett: Auf der Passerelle, auf den Perrons, in den Hallen, überall. Dafür scheiden die SBB zwei Raucherzonen an der Nord- und Südseite aus: An der Ecke vor dem Ostflügel beim Centralbahnplatz und im Süden beim Meret Oppenheim-Platz.

Der Erlass geht auf ein Begehren der Plattform petitio.ch dieser Zeitung zurück, wo ein Leser auf den Fahrplanwechsel hin gefordert hatte, ein Rauchverbot an Bahnhöfen umzusetzen. Auf den Fahrplanwechsel im Dezember hat es den SBB nicht gereicht, jetzt aber steht der Anfangstermin dieses «Pilotversuchs» fest.