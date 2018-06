Gelegenheit macht Diebe. Oder Liebe. Oder beides. Wehe dem Schuft, der sich unter Liebesschwüren mitsamt den Gefühlen der Verratenen aus dem Staub macht! Wie recht doch Cervantes hatte mit dem Satz: «Alles, worauf Liebe wartet, ist Gelegenheit.» Der Rausch der Erfüllung ist dabei so nah wie der Abgrund der Enttäuschung.

Erfüllte Männerträume

Doch, was zitieren wir Dichter, wenn Werber im Auftrag von Behörden Kampagnen designen. Eitles Geschwätz ist da das Literatenwort. Es verdampft in Sekundenschnelle, da Safer Sex mit Aussicht auf Mehrwert zu haben ist. Kein Witz, ganz einfach ist es. Oder, im Jargon der Gesundheitsförderer: «Mach’s mit und gewinne.» Was so viel bedeutet wie: Der Gummi, der früher das Minimum beim Seitensprung war, maximiert sich unversehens zum Glückslos.

Jedenfalls: 400'000 Kondome mit Gewinncode setzt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in den kommenden Wochen und Monaten mit Promotorinnen und Promotoren in Klubs, Bars, Badeanstalten und Festivals in Umlauf, um gefahrlosen sexuellen Kontakten diskret Pate zu stehen. Gut so in Zeiten, da Geschlechtskrankheiten wieder im Vormarsch sind, gewiss. Doch ein Gratis-Kondom vom Bund ist heutzutage etwa so unsexy wie ein Militärbiskuit zum Aperitif. Deshalb verstecken sich hinter 3500 Codes wahre Männerträume wie Rasenmäher, Gemüsekörbe und Staubsauger.