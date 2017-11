Zur Ostmilliarde betonte Leuthard, der Bundesrat verknüpfe diese nicht mit politischen Interessen. Er habe "im Lichte der gesamten guten Beziehungen" entschieden, weil sich die Situation positiv entwickelt habe.

Geplant sind zwei Rahmenkredite. Der eine im Umfang von 1,1 Milliarden Franken ist für Berufsbildungsprojekte vorgesehen. Der andere im Umfang von 200 Millionen Franken ist dem Bereich der Migration gewidmet. Er steht allen EU-Staaten offen.

Leuthard erinnerte daran, dass sich die Schweiz seit den 1990er Jahren in Ost- und Zentraleuropa engagiert und seit 2004 etwa 130 Millionen Franken pro Jahr bezahlte.

"Das hatte immer mit einem Engagement für Frieden und Stabilität in Osteuropa zu tun", sagte Leuthard. "Wir haben ein Interesse am Marktzugang, am Funktionieren der erweiterten EU und an einem Ausgleich sozialer Disparitäten." Die Finanzierung einzelner Projekte würden bilateral mit den einzelnen Staaten vereinbart.