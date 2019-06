Noch vor kurzem bekräftigten die Gewerkschaften ihre Fundamentalopposition gegen das vom Bundesrat verhandelte Rahmenabkommen mit der EU. Die Kritik ist seit einem Jahr dieselbe: Der Bundesrat habe die «roten Linien» des Verhandlungsmandats überschritten. Namentlich beim Lohnschutz nehme er schwerwiegende Schwächungen in Kauf. Am schwersten wiege die dynamische Rechtsübernahme: Dass die Schweiz im Bereich Arbeitsmarkt und Lohnschutz neu EU-Regeln übernehmen müsste. Die Gewerkschaften drohten deswegen gar mit dem Referendum.

Diese Fundamentalopposition rückte einen möglichen Vertragsabschluss in weite Ferne. Denn der Bundesrat vertritt die Ansicht, dass die innenpolitische Akzeptanz nur mit der Zustimmung der Sozialpartner zu gewinnen sei. Die Frage lautete also: Wie können sich die Gewerkschaften – und in ihrem Fahrwasser die SP – aus dieser verstrickten Situation herauslösen, damit die Schweiz dereinst ein Rahmenabkommen unterzeichnen kann und damit am Ende die Linke nicht als Totengräber des bilateralen Wegs dasteht?