Rahmenabkommen: Die EU wechselt ihren Verhandler aus

Unklar ist, wie sich der Personalwechsel auf den Verhandlungskalender mit der Schweiz auswirkt. Sannino und sein Team sind formell für die technische Ebene zuständig, während politische Fragen im Kabinett von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen behandelt werden. Entscheidend wird sein, ob sich die EU-Kommission überhaupt auf substantielle Verhandlungen mit der Schweiz einlässt. Bislang stellte man sich in Brüssel auf den Standpunkt, es gebe beim seit Ende 2018 vorliegenden Vertragsentwurf nichts mehr zu verhandeln. Klarstellungen und Präzisierungen hingegen seien innert kürzester Zeit machbar. Nichtsdestotrotz gehen Beobachter auf beiden Seiten davon aus, dass es mehrere Gesprächsrunden brauchen wird.

Dem Vernehmen nach will Staatssekretärin Leu schon kommende Woche ein erstes Mal mit Brüssel das Gespräch suchen. Es gehe darum zu erklären, was die Schweiz in den drei offenen Punkten Staatsbeihilfen, Lohnschutz und Unionsbürgerrichtlinie überhaupt erreichen will.