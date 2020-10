Rahmenabkommen: Deutscher Botschafter sieht nur begrenzt Verhandlungsspielraum

(wap) «Neuverhandlungen über den Kerntext sind unrealistisch. Über alles andere kann man sprechen.» Diese Botschaft platzierte der neue deutsche Botschafter Michael Flügger in einem am Sonntag auf Blick.ch publizierten Interview. Es gebe für die Schweiz «jede Menge Möglichkeiten», rechtliche Absicherungen zu treffen, etwa in Form von Erklärungen und Anhängen. Deutschland werde die Schweiz hier unterstützen und als direktes Nachbarland bei der EU-Kommission Gehör finden, so Flügger.

Klar sei jedoch, dass es ohne Rahmenabkommen keine Aktualisierung der bestehenden Verträge geben werde, hielt Flügger im Interview fest. Die Zulassung von Schweizer Produkten zum EU-Binnenmarkt werde dadurch in immer mehr Bereichen erschwert, was Folgen für die Schweizer Wirtschaft haben werde: «Ich fürchte, dass Schweizer Exportunternehmen dann überlegen, Standorte in die EU zu verlagern», so Flügger. Einen Zugang zum Binnenmarkt gebe es nicht« à la carte»: «Wenn die Stimmbürger es anders haben wollen, können sie es anders haben. Man muss dann eben auch bereit sein, den Preis dafür zu zahlen», sagte Flügger.