Radikale Islamisten im Thurgau – der Hassprediger ist kein Einzelfall

Ermittler hatten den IS-Anhänger während Monaten im Visier, hörten seine Telefone ab, lasen Chat-Protokolle mit. 2017 schlugen die Einsatzkräfte in Eschlikon zu, wo der heute 53-jährige Iraker in der Asylunterkunft wohnte. Dort fanden die Ermittler unter anderem Propagandamaterial der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Darunter waren Fotos von Enthauptungen sowie Videos von Hinrichtungen und Verstümmelungen. Die Anklageschrift der Bundesanwaltschaft füllt 98 Seiten.

Vergangenen Monat verurteilte das Bundesstrafgericht in Bellinzona den Mann zu 70 Monaten Gefängnis. Für die Richter stand fest: Der ehemalige Imam der unterdessen geschlossenen An’Nur-Moschee in Winterthur ist ein Gefährder mit Verbindungen zu Führungspersonen des IS. Der Sozialhilfe­bezüger überwies immer wieder Geld an die Terrororganisation, insgesamt einige tausend Franken. Und er versuchte, eine Frau zu einem Selbstmordattentat in Libanon anzustiften.