Quarantäne könnte bald mehr Leute treffen: Das BAG will die Empfehlung verschärfen

Zehn Tage zuhause, abgeschottet von Familienmitgliedern oder Mitbewohnern: Das könnte bald noch mehr Schweizerinnen und Schweizern blühen. Aktuell sind gemäss Angaben des Bundesamts für Gesundheit (BAG) landesweit 33100 Menschen in Quarantäne, weil sie mit einer positiven getesteten Person Kontakt hatten. Die tatsächliche Anzahl dürfte höher liegen – die Angaben sind laut BAG derzeit nicht vollständig.

Nun will die Behörde die Quarantäne-Empfehlungen verschärfen. Bisher muss in Quarantäne, wer engen Kontakt mit einer positiv getesteten Person hatte. Neu soll der Kreis in bestimmten Fällen erweitert werden: Besteht der Verdacht, dass es sich um die neuen, ansteckenderen Virusvarianten handelt, sollen nicht nur die engen Kontakte in Quarantäne, sondern auch deren Kontaktpersonen.

Was das konkret bedeutet, zeigt ein Fall, den die Zeitung «Der Bund» schilderte. Sie hat die geplante Änderung der Empfehlung publik gemacht, die im Kanton Bern bereits angewandt wird. Die Folge: Eine Frau, die ihren Neffen gehütet hatte, musste in Quarantäne, weil es in der Kita des Kleinen zu einem Coronafall gekommen war – vermutlich mit der neuen Variante, wie die Zeitung berichtete.

Neue Varianten im Fokus

Das BAG bestätigt auf Nachfrage die geplante Änderung der Quarantäne-Empfehlung. Ein Sprecher sagt: