Postulat fordert nationalen Aktionsplan gegen Gewalt und Diskriminierung von LGBTQ-Menschen

(gb.) Menschen, deren sexuelle und geschlechtliche Identität nicht zur Normvorstellung passen, erfahren in der Schweiz auch im Alltag oftmals Gewalt und Diskriminierung. Wie die LGBT-Verbände der Schweiz am Freitag mitteilten, würden solche Fälle in der Öffentlichkeit zwar breit diskutiert, es fehle aber an Massnahmen gegen die Gewalt und Feindlichkeit.

Die Organisationen fordern deshalb schon länger einen nationalen Aktionsplan. Nun wurde das Anliegen unter anderem von SP-Nationalrat Angelo Barrile aufgenommen. Dieser reichte am Freitag ein entsprechendes Postulat ein. Nationalrätinnen und Nationalräte der SP, Grünen, GLP, FDP und Mitte-Fraktion unterzeichneten es.

Geht es nach den Parlamentariern, soll der Aktionsplan zusammen mit den Kantonen, Gemeinden, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Fachpersonen erarbeitet werden.