Die Universität Bern wird ihre Beteiligung an dem Spektakel von 1969 ab Ende Juni mit einem grossen Wissenschaftsfest feiern. Zurzeit bietet sie an der Frühlingsmesse BEA erste Einblicke in ihre Weltraumforschung.

Die 1-Franken-Sondermarke zeigt einen Astronauten bei einem Mondspaziergang - etwa so, wie es auf dem Fernsehbild der damaligen Übertragung zu sehen war. Die Sondermünze ehrt das historische Ereignis und die Rolle der Uni Bern mit der Ausgabe einer 20-Franken-Gedenkmünze aus Silber.