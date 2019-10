Polizist ausser Dienst beschimpft Familienvater mitten auf der Autobahn – Polizei will sich heute dazu äussern

Ein Winterthurer Stadtpolizist beschimpft einen Familienvater im Strassenverkehr aufs Übelste. Dessen Tochter bricht im Auto in Tränen aus, der Vater hält das Ganze in einem Video fest. Und dieses macht jetzt die Runde auf Facebook. Heute Dienstag will sich die Stadtpolizei Winterthur zum Fall äussern.