Nach Polizeiangaben war der Koffer in der grossen Banhhofshalle am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr von einer unbekannten Person deponiert worden. Die Polizei riegelte daraufhin den Bahnhof ab. Danach fuhr kein Zug mehr in den Bahnhof oder verliess diesen.

Der Polizeieinsatz führte zu Störungen im Bahnverkehr. Wegen der Evakuierung waren auch mehrere Fernverkehrslinien unterbrochen. Laut dem Bahninformationsdienst Railinfo muss weiterhin mit Verspätungen und vereinzelten Zugausfällen gerechnet werden.