Einfach gleich nach dem Staat zu rufen, wäre zu einfach. Gewalt ist eine Perversion des Sports. Wir dürfen nicht akzeptieren, dass Ausschreitungen einfach irgendwie dazugehören. Der Veranstalter ist verantwortlich dafür, dass es keine strafbaren Handlungen im Stadion gibt. Erst wenn er trotz angemessener Sicherheitsmassnahmen überfordert ist, soll die Polizei eingreifen. Die Kosten für Polizeieinsätze im Umfeld von Fussballspielen sind auch so schon enorm.

Da gibt es grosse Unterschiede. Klar ist: Fussballspiele sind private Veranstaltungen. Die Klubs entscheiden, wen sie im Stadion wollen und wen nicht. Sie wissen oft am besten, welche Fans gewaltbereit sind. Wir erwarten, dass die Klubverantwortlichen gegenüber gewaltbereiten Fans handeln und klare Haltung zeigen.

Wir haben den Eindruck, dass die Klubs bei Stadionverboten noch sehr zurückhaltend sind. Zudem sollte die Meldepflicht konsequenter angewendet werden. Wer eine Stadionsperre hat, soll sich vor Spielen auf einem Polizeiposten melden müssen. So wird verhindert, dass sanktionierte Personen andere Fans auf dem Weg zum Spiel aufwiegeln oder gar doch noch selber ins Stadion gelangen können.

Nein. Das Hooligan-Konkordat enthält zweckmässige Interventionsmöglichkeiten. Die Anwendung in den Kantonen ist aber sehr unterschiedlich. Das wollen wir jetzt genauer untersuchen. Wir stellen fest, dass die von den Justiz- und Polizeidirektoren abgegebenen Empfehlungen bisher leider nicht konsequent umgesetzt wurden. Da besteht zweifelsohne Optimierungsbedarf.

Es ist kurz nach 9 Uhr, als uns Urs Hofmann zu Wochenbeginn in seinem Büro empfängt. Auf seinem Sitzungstisch steht ein Glaskrug mit aufgegossenem Tee. Ein Kontrast zum Sommerabend zuvor. Da war Bier kaltgestellt für die Aufstiegsfeier des FC Aarau. Urs Hofmann hat das dramatische Barrage-Rückspiel auf dem Brügglifeld selber miterlebt und sich wie Tausende Fans auf die Feier auf dem Aargauerplatz vor dem Regierungsgebäude gefreut. Der thematische Einstieg ins Interview war damit gegeben.

Erpresserische Methoden wie zuletzt bei GC, als Hooligans von den Spielern verlangten, ihre Trikots abzugeben, muss man im Keim ersticken. Wenn sich die Klubs erpressen lassen, begeben sie sich in die Fänge von solchen organisierten Fanclans. Wer sich erpressen lässt, hat von Anfang an verloren.

Nachdem sich das Hooligan-Problem vorübergehend entspannt hatte, nehmen die Vorfälle wieder zu. Negativer Höhepunkt war der von GC-Hooligans erzwungene Spielabbruch der Partie Luzern gegen die Grasshoppers vom 12. Mai dieses Jahres. Als die Situation im Stadion ausser Kontrolle geriet, wurde die Polizei gerufen. Diese intervenierte allerdings nicht, was eine breite Diskussion über die Verantwortung und Rollen der Klubs einerseits und der Polizei anderseits auslöste. (roc)

Gewalt in und um Fussballstadien ist seit Jahren ein Schwerpunkt-Thema der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren. 2007 wurde das sogenannte Hooligan-Konkordat eingeführt, dem alle 26 Kantone beigetreten sind. Nach negativen Entwicklungen in den Folgejahren wurde das Konkordat 2012 verschärft. Der revidierten Fassung sind bisher 24 Kantone (alle ausser die beiden Basel) beigetreten. Es enthält Massnahem wie Rayonverbote, Meldeauflagen, Ausreisebeschränkungen und Polizeigewahrsam. 2016 wurden weitere Empfehlungen erlassen wie die verstärkte Beweissicherung, um gewalttätige Fans zu identifizieren und zu sanktionieren.

Was beschäftigt neben Hooliganismus die Polizei besonders?

Immer wichtiger wird der Kampf gegen die Cyberkriminalität. Da muss die Polizei aufrüsten.

Woran mangelt es?

An Know-how und Leuten. Bei Cyberkriminalität reicht die polizeiliche Grundschule nicht aus, da braucht es Spezialisten, die auf Augenhöhe mit Profitätern sind. Es braucht aber auch breites digitales Wissen in den Polizeikorps. Erpressung, Betrug, Firmenspionage – es gibt kaum noch Delikte, bei denen digitales Know-how nicht eine wichtige Rolle spielt.

Die Polizeidirektoren wollen einen «Kriminalitätsraum Schweiz» schaffen, um den neuen Herausforderungen gewachsen zu sein. Was heisst das konkret?

Wir haben 26 Kantone mit unterschiedlichen, weitgehend nicht vernetzten Datensystemen. Das dürfen wir uns heute nicht mehr leisten.

Wo konkret schränkt der Kantönligeist die Polizeiarbeit ein?

Ein Beispiel: Ein Polizist an der Front, der für eine gewalttätige Auseinandersetzung ausrückt, kann im System nicht abfragen, ob ein Beteiligter in einem anderen Kanton wegen ähnlicher Vorfälle verzeichnet ist, sondern diese Angaben müssten über den Polizei-Innendienst bei einem anderen Kanton telefonisch oder per Mail abgefragt werden. Auch bedarf es eines gegenseitigen Zugriffs auf die Daten, damit zeitnah ein nationales polizeiliches Lagebild erstellt werden kann und auch eine effiziente Führung bei Grosslagen möglich ist.

Müsste man die Kantonspolizeien dann nicht gleich ganz fusionieren?

Das wäre grossflächig politisch weder machbar noch erwünscht. Aber angesichts der grossen Mobilität und der Kleinräumigkeit in der Schweiz braucht die Polizei eine bessere Vernetzung und Zusammenarbeit.

Wann wird diese Zusammenlegung der kantonalen Polizeiinformationen umgesetzt?

Es braucht dafür eine bundesrechtliche Regelung oder gesetzliche Grundlagen in den Kantonen bzw. ein Konkordat. Eine Arbeitsgruppe von Polizei und Staatsanwaltschaften arbeitet daran. Zudem ist eine Motion von Nationalrätin Corina Eichenberger hängig.

Die Grünen haben Widerstand angemeldet.

Ja es gibt Vorbehalte wegen des Datenschutzes. Doch die Kantonsgrenzen sind unter dem Aspekt von Datenschutz und Kriminalitätsbekämpfung heute nicht adäquat.