Polizei greift bei erneuten Corona-Demonstrationen in Bern und Zürich ein

(wap) Die Kantonspolizei Bern hat den Bundesplatz gesperrt und mehrere kleine Kundgebungen aufgelöst. Demonstrationen mit mehr als fünf Teilnehmern seien nach wie vor nicht erlaubt, warnte die Polizei auf Twitter. Die Polizisten kontrollierten die Protestierenden und wiesen sie weg. Einige Personen seien «in Polizeiräumlichkeiten gebracht» worden, so die Kantonspolizei.

Es befinden sich aktuell nur noch vereinzelte Personen rund um den Bundesplatz in #Bern . Mehrheitlich wurde bisher den Anweisungen Folge geleistet. Unsere Kolleginnen und Kollegen bleiben natürlich auch weiterhin im Einsatz. Wir wünschen allen noch einen gemütlichen Samstag. pic.twitter.com/IxQLr4kG2n

In Zürich schritt die Stadtpolizei auf dem Sechseläutenplatz und am Stadthausquai ein. Auf dem Sechseläutenplatz wurden mehrere Personen kontrolliert und verzeigt, wie die Stadtpolizei auf Twitter meldet. Ihnen wird Teilnahme an einer verbotenen Veranstaltung vorgeworfen.