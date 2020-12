Politiker zeigen Herz für Schweizergarde: Wehrpflichtersatzabgabe könnte bald fallen

So richtig wohl fühlen sich viele bei der Sache nicht. Aber in diesem Fall, finden sie, ja in diesem einen Fall müsse man eine Ausnahme machen. Schliesslich gehe es um eine wirklich gute Sache: um ein Sonderprivileg für die päpstliche Schweizergarde im Vatikan. Ihre Mitglieder sollen keine Wehrpflichtersatzabgabe mehr bezahlen müssen.

Der Vorschlag geistert seit langem durchs Bundeshaus, beharrlich wurde dafür lobbyiert, wurden Briefe geschrieben und Vorstösse eingereicht. Angestossen wurde der nun erfolgversprechende Anlauf vom Walliser SVP-Nationalrat Jean-Luc Addor mit einer parlamentarischen Initiative. Die Sicherheitskommissionen der beiden Räte haben ihr zugestimmt und eine Gesetzesänderung ausgearbeitet.

Die «Lex Schweizergarde» ist ein Lehrstück über Lobbying. Es zeigt, worauf es bei erfolgreicher Interessenarbeit wirklich ankommt – nämlich auf Sympathie. Und es erzählt davon, wie wichtig die gekonnte Verknüpfung von Botschaft und Emotion bei der Gesetzgebung ist. Gefragt sind nicht sachliche Argumente. Es gilt die Maxime: Wen man schätzt, den unterstützt man auch gerne.

Nur mit argumentativen Verrenkungen möglich

In der Vernehmlassung besticht die Idee. Auch wenn die Befürworter einige argumentative Verrenkungen machen müssen, um die Vorzugsbehandlung zu rechtfertigen. Zum Beispiel die FDP: «Streng systematisch betrachtet, ist die Vorlage zwar nicht korrekt, denn der Gardedienst ist kein Schweizer Militärdienst», räumt die Partei in ihrer Stellungnahme unumwunden ein. So bestehe unmittelbar kein Zusammenhang mit der Wehrpflichtersatzabgabe: