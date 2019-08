Die Schweizer Klimajugend mischt den Wahlkampf auf. Sie will online publizieren, welche National- und Ständeratskandidaten ihre Anliegen unterstützen oder nicht. Das beschloss sie neulich am vierten Klimagipfel in Bern. Ein Forderung lautet: netto null Treibhausgasemissionen bis 2030. Der Klimaschutz ist das politische Thema der Stunde, dem sich Politiker vor den eidgenössischen Wahlen vom 20. Oktober kaum entziehen können. Diverse Kandidaten haben sich denn auch entschlossen, ihren CO2-Ausstoss für Wahlkampffahrten bei der Stiftung Myclimate zu kompensieren. Mit den freiwilligen Beiträgen werden zum Beispiel effizientere Kocher in Kenia oder die Aufforstung in Nicaragua finanziert.

Der Aargauer FDP-Nationalrat Thierry Burkart tourt mit einem VW Bus, Jahrgang 1974, durch den Kanton Aargau.

Seine Wahlkampfemissionen im Kampf um einen Sitz im National- und Ständerat kompensiert er bei Myclimate. Das sei wirkungsvoller Klimaschutz, und er setze auf Eigenverantwortung, sagte er gegenüber unserer Zeitung.

Die Aargauer SP-Präsidenten Gabriela Suter hatte Burkart auf Twitter kritisiert, er betreibe Wahlkampf mit einer «alten Dreckschleuder».