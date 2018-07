Streit im Sandkasten. Das Schüfeli fliegt durch die Luft, gefolgt von Schimpfwörtern. Jeder, der Kinder erzogen hat, weiss, wie schwierig es ist, den Kleinen dann beizubringen: Schaut euch in die Augen – und sagt Entschuldigung!

Irgendwann, vielleicht mit 5 oder 6 Jahren, ändert sich das. Das Wort kommt einfacher über die Lippen. Doch im Erwachsenenalter wird es wieder anders, vor allem in der hohen Politik: Öffentliche Personen sollten sich nie entschuldigen, auch nicht nach klaren Fehlern, denn das wäre ein Zeichen der Schwäche, ein Eingeständnis der eigenen Unfähigkeit.

So lautete der Rat von Kommunikationsprofis. Never say sorry! Darum staunt man, wer sich in

den letzten Tagen alles öffentlich Asche aufs Haupt gestreut hat: