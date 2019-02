Die Empörungswelle rund um die Klimapolitik reisst nicht ab – und jetzt nimmt sich die Politik dem «Bad Boy» der Transportmittel an, dem Flugverkehr: Beamte im Kanton Genf sollen künftig für kurze und mittlere Reisestrecken möglichst auf Flüge verzichten und per Zug reisen. Das fordert die Grünen-Abgeordnete Delphine Klopfenstein Broggini in einer kürzlich eingereichten Motion.

Erst ab Strecken über 1200 km (einfache Fahrt) hält sie es für vertretbar, in ein Flugzeug zu steigen, schreibt die Westschweizer Zeitung «Tribune de Genève».