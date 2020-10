Politik will Grenzschliessung tunlichst vermeiden: Aktuell «kein Thema»

Der Anstieg der Infektionszahlen sorgt beim nördlichen Nachbarn für Nervosität. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann erklärte gegenüber Zeitungen der Funke-Mediengruppe: «Die Diskussion um verstärkte Grenzkontrollen könnte wieder aufflammen, falls das Infektionsgeschehen in den Nachbarländern ausser Kontrolle gerät.» In Tschechien und Österreich sind die Infektionszahlen stark angestiegen – wie in der Schweiz auch. Droht nun abermals die Schliessung der Grenzen?

Schlechte Erfahrungen nach überhasteter Grenzschliessung

Aussenpolitiker lehnen ein solches Vorgehen klar ab. «Aufgrund der schlechten Erfahrung im März sollten wir uns hüten, die Grenzen wieder zu schliessen», sagt CVP-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter (BL) und erinnert an das Chaos, das sich im März an der Grenze abspielte.