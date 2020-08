Politik mit Psychotricks: So will der Bund die Schweizerinnen und Schweizer zu Musterbürgern machen

Sie essen zu viel Schokolade. Sitzen zu viel herum. Trinken zu viel Bier und Wein. Auch brave Bürger haben so ihre Schwächen – finden zumindest die obersten Gesundheitsbeamten des Landes. Obwohl die meisten genau wissen, was besser für ihre Gesundheit wäre, handeln sie nicht immer wohlüberlegt. «Ein wichtiger Grund hierfür ist, dass Menschen im Alltag viele kleinere und auch grössere Entscheidungen nicht vollständig rational treffen»: So schonungslos formuliert es das Bundesamt für Gesundheit (BAG). Häufig müsse es einfach schnell gehen. Kurzfristige Vorteile überwögen dann, analysiert es weiter. «Allen guten Vorsätzen zum Trotz.»

Um die Schweizerinnen und Schweizer doch noch zu gesunden, vernünftig handelnden Musterbürgern zu machen, setzen die Präventionsexperten des BAG auf neue Strategien – indem sie sich deren schlechtes Gewissen zunutze machen. Statt mit Verboten und Vorschriften sollen sie mit kleinen Psychotricks auf den rechten Weg gelotst werden.

«Nudging» heisst das Instrument, das dafür genutzt wird; der Begriff ist Englisch und bedeutet so viel wie «anstupsen». Es geht um einen neuen politischen Ansatz. Die Behörden wollen die Bürger mit Anstupsern in die erwünschte Richtung lenken. Diese zielen dabei auf unterbewusste Verhaltensmuster, damit ein Mensch doch noch vernünftig handelt.

In der Schweizer Politik könnten solche Ansätze erstmals systematisch eingesetzt werden. Wie Recherchen der Redaktion von CH Media zeigen, erprobt das BAG hinter den Kulissen seit längerer Zeit, wie Nudging in der Gesundheitsförderung helfen könnte. Dafür hat es sich führende Experten ins Haus geholt.

Starökonomen beraten den Bund beim Nudging