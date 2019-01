Bei den meisten Cybercrime-Delikten nutzen die Täter eine Schwäche ihrer Opfer aus. Doch auch vorsichtige Internetnutzer können plötzlich im Zentrum einer Verleumdung stehen. Technologische Innovationen machen es möglich.

Eine 25-jährige Frau aus dem Aargau berichtet, wie es ihr passiert ist. Von einer Freundin erhält sie die Nachricht, es seien seltsame Profile von ihr auf den Social-Media-Plattformen Instagram und Facebook aufgetaucht. Als sie darauf klickt, erschrickt sie. Das Profilbild zeigt ihren Kopf auf einem nackten Frauenkörper. Wer sie nicht kennt, bemerkt die Fotomontage nicht. Darunter steht die Aufforderung, wer Interesse an Sex habe, könne sich melden.

Sie geht mit Screenshots auf den nächsten Polizeiposten. Dabei hat sie den Fall aus Spreitenbach im Kopf, eine 13-Jährige nahm sich dort das Leben, nachdem sie Opfer von Cybermobbing geworden war. Die 25-Jährige wollte mit ihrer Anzeige auch ein Zeichen setzen.

Zu hohe Kosten

Doch die Polizei konnte ihr nicht helfen. Der Beamte meinte, die Erfolgsaussichten einer Anzeige seien gering, die auf sie zukommenden Kosten aber beträchtlich.

Die Frau ist am Boden zerstört. Auch ihr kleiner Bruder kann die Bilder sehen, da das Profil mit den Familienmitgliedern verknüpft ist. Nach vielen Telefonaten in ihrem Umfeld kann sie die Täterin selber ermitteln und sie zu einer Löschung überreden. Es war die neue Freundin ihres Ex. Ihr Motiv: Eifersucht.