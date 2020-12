Pilatus-Patron zum Umgang mit Corona: «Der Schweiz fehlt in der Pandemie eine mit Kompetenz ausgestattete Führung»

Nein, es läuft noch ein weiteres Verfahren, bei dem es darum geht, ob unsere Wartungsverträge unter das Söldnergesetz fallen oder nicht. Das EDA möchte das in Alleinregie bestimmen. Das Bundesverwaltungsgericht wird aber wohl noch nicht entscheiden wollen, weil jetzt die vom Parlament – das sich hinter Pilatus gestellt hat – geforderte Anpassung der Verordnung per 1. Januar 2021 in Kraft tritt. Danach soll alles, was der Bundesrat einmal bewilligt hat, nicht nachträglich geändert werden können. Das Seco und das EDA müssen bei Exportanträgen zwingend zusammenarbeiten. Finden sie keinen gemeinsamen Entscheid, muss der Bundesrat entscheiden, so wie das vor dem Söldnergesetz schon war.

Die Geschäftszahlen liegen noch nicht vor, aber ich kann sagen, dass es ein gutes Jahr wird. Schon jetzt sind fast alle Flugzeuge verkauft, die wir 2021 produzieren können. Das ist unglaublich gut. Ein Meilenstein ist die Auslieferung des 100. «PC-24» vor wenigen Tagen. Beim «PC-12» stehen wir jetzt bei 1800 Exemplaren, etwa im 2023 werden wir das 2000. Flugzeug ausliefern. Im kommenden Jahr steht auch die Produktion der Bestellung von 24 «PC-21» Trainingsflugzeugen aus Spanien an. Und auch die neue Halle mit dem Nietroboter erfüllt die Erwartungen an die Effizienzsteigerung. Wir führen das Programm weiter, das Konzept über vier Jahre beinhaltet weitere Roboter und die dafür nötigen, qualifizierten Arbeitsplätze.

Wie sieht es mit Homeoffice aus?

Wir haben momentan rund 200 Leute im Homeoffice. Ich bin aber kein Freund davon, ich zweifle an der Effizienz und der Aufwand ist gross. Zu Hause sind oft Kinder, gefolgt von der Grossmutter, dem Hund und dem Hamster..., es gibt halt viele Ablenkungen. Hätten wir bei der Entwicklung des «PC-24» mit Masken und im Homeoffice arbeiten müssen, wären wir heute noch nicht fertig.

Können Sie an virtuellen Sitzungen ohne direkten Kontakt Entscheide von grosser Tragweite treffen?

Meine Devise lautet: Kooperation bis zum Entscheid. Aber dafür brauche ich Sparringpartner am Tisch. Das spornt mich an. Entscheide treffen kann man immer. Ob sie gut sind oder nicht, findet man aber erst im effektiven Kontakt und an der Front heraus. Es ist ein wenig wie beim Poker spielen. Das kann man auch nicht am Telefon. Es braucht die gegenseitige Beobachtung, die Mimik und Gestik. So ist es auch bei Sitzungen. Wir hatten bisher zwei virtuelle Verwaltungsratssitzungen, das war kein Vergleich zu realen Sitzungen. Entscheide von grosser Tragweite schiebe ich sofern möglich auf, die müssen bei echten Treffen erfolgen.

Pilatus ist weltweit tätig. Was bedeuten die Reiseeinschränkungen?

Vorher war ein ständiges Kommen und Gehen. Meetings mit Lieferanten oder Kunden. Unsere Mitarbeiter waren in der ganzen Welt unterwegs. Das fehlt jetzt, und irgendwann werden sich der mangelnde Kundenkontakt oder das fehlende Vorbereiten von Geschäften bemerkbar machen. Es ist praktisch alles, was mit Reisen zu tun hat, ausgefallen. Abgesehen von den Service-Mitarbeitern beträgt unsere Reisetätigkeit noch etwa 5 Prozent. Je nach Land müssen die Mitarbeiter zudem nachher in Quarantäne. Das verursacht Kosten und bringt eine Planungsunsicherheit.

Es kursieren Gerüchte, dass Pilatus Leute entlassen habe.

Ganz am Anfang des Lockdowns haben wir eine Bereinigung gemacht, da wir mit weniger Arbeit gerechnet haben. Es kam zu wenigen Frühpensionierungen und auch Leute, die noch über das Pensionierungsalter hinaus gearbeitet haben, mussten ihre Stellen aufgeben. Zudem haben wir einige Teilzeitstellen zusammengelegt. Es gab auch ein paar Kündigungen, die aber mit mangelnden Qualifikationen zu tun hatten. Insgesamt waren weniger als 30 Personen betroffen – wohlgemerkt in Relation zu den über 2200 Mitarbeitenden in Stans.

Wie beurteilen Sie den Umgang der Schweiz mit der Pandemie?

Ich begreife nicht, warum es nicht eine einheitliche Führung gibt. Wohlverstanden, ich bin Föderalist. Aber in einer Pandemie, die uns alle gleichermassen betrifft, müsste es eine klare, vorausdenkende «Leadership» beim Bund geben, die entscheidet und dafür sorgt, dass überall in der kleinen Schweiz die gleichen Regeln gelten und zwar von Beginn an. Nur schon aus Solidarität wäre das angezeigt. Natürlich muss es ein beratendes Gremium geben, aber am Schluss muss einer die Kompetenz haben, Verantwortung übernehmen und schlussendlich entscheiden. Dass jeder aus diesem Experten-Gremium selber vorab kommunizieren darf, was er will, ist ein weiteres Zeichen fehlender Führung. Das dürfte so nicht sein und verunsichert die Leute extrem. Schlecht ist es auch, wenn dann noch Parteipolitik ins Spiel kommt und Parteien versuchen, daraus Kapital zu schlagen.

Auf die Flugindustrie hat das Virus einen verheerenden Einfluss. Wie ist das im Bereich von Pilatus?

Das ist ein grosser Unterschied. Die Airline Industrie verkauft praktisch nichts mehr und die Flugunternehmen fliegen nun mehrheitlich Cargo. Für uns entwickeln sich die Dinge aber eher positiv. Vor allem in Amerika kaufen sich immer häufiger Firmen eigene Firmenjets, nicht zuletzt wegen der Planungsunsicherheit bei den Flugverbindungen. Und dann gibt es immer mehr Leute, die aus Angst vor Ansteckungen nicht mehr in Grossraumflugzeugen fliegen wollen. Auf dem Vormarsch sind auch Firmen, die Anteile an Pilatus Flugzeugen verkaufen oder vermieten. So ähnlich, wie es im Carsharing schon üblich ist.