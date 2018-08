«Es gibt Sachen, über die kann man fast nicht sprechen. Man will es gar nicht glauben.» Oscar J. Schwenk, Verwaltungsratspräsident der Pilatus Flugzeugwerke, ist auch zwei Tage nach dem Unglück sichtlich betroffen, als er gegenüber unserer Zeitung bestätigt, dass es sich beim Piloten, der beim Absturz mit seiner Familie ums Leben kam, um Reto Aeschlimann (47), den Chefpiloten der Pilatus Flugzeugwerke, handelt.

Der in Ennetbürgen wohnhafte «Aeschli», so sein Fliegername, war mit seiner Frau und seinen zwei Kindern (15 und 13 Jahre) auf dem Weg in die Ferien. «Mit dem Flugzeug, einer Socata, wollten sie vom Flugplatz Kägiswil aus eine Woche in Europa herumfliegen, unter anderem auch nach Frankreich. Er hat sich so gefreut», erzählt Schwenk. Insofern sei der tragische Unfall in den Ferien des Piloten passiert und habe mit Pilatus nichts zu tun. Die Firma sei auch nicht in die Untersuchungen zum Unfall involviert.