Aus prozessualen Gründen dürfen sich Opfervertreter nicht zum Strafmass äussern. Leimbacher sagte stattdessen: «Für die Hinterbliebenen muss mit allen Mitteln sichergestellt werden, dass die Öffentlichkeit vor dem Täter geschützt wird, ein für allemal, für immer.» Auf welchem Weg sei ihnen egal.

Die Angehörigen stellen zwar Schadenersatzforderungen von mehreren zehntausend Franken, doch sie betonen: Viel wichtiger wäre ihnen, zu erfahren, weshalb ihre Liebsten sterben mussten. Kein Geld, kein Brief und keine Strafe könnten die Tat ungeschehen machen, die Getöteten zurückbringen, das Leben wieder lebenswert machen.

«Entschuldigung»

In einem Brief schrieb Thomas N. im Sommer 2017: «Die Schuld ist allein in mir zu finden.» Es tue ihm «unendlich leid, was ich Ihrer Familie angetan habe. Ich hoffe, dieser Brief hat Sie nicht zu sehr aufgewühlt.» Opferhelferin Susanne Nielen sagt dazu: «Ein solcher Brief ist immer unerträglich, egal, was drinsteht.» Kein Opfer brauche ein solches Schreiben. Verteidigerin Senn entgegnet, N. hätte «machen können, was er wollte»: Hätte er keinen geschrieben, würde ihm das vorgeworfen.

In seinem letzten Wort sagt N., er bedaure die Tat zutiefst. Es sei ihm schwergefallen, um Entschuldigung zu bitten. Er sei ja nicht in der Position, bitten zu dürfen. «Sie haben aber recht. Es hätte wohl das Wort Entschuldigung vorkommen müssen. Es tut mir leid. Entschuldigung.» Dann zieht sich das Gericht zur Beratung zurück. Das Urteil wird am Freitag um 10 Uhr verkündet.