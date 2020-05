Pflegeinitiative: Coronakrise erhöht Druck auf Politik

«Wir sind mit unserer Geduld am Ende», schrieb der Pflegefachverband kürzlich in einem offenen Brief an die Parlamentarier. Die Politik müsse handeln. Die Schweiz bilde viel zu wenig Pflegefachpersonen aus, zu viele stiegen frustriert aus. Geschäftsführerin Yvonne Ribi mahnt: «Wir müssen jetzt ins Personal investieren, wenn wir auch in Zukunft eine gute Versorgung haben wollen.» Mit der Volksinitiative «Für eine starke Pflege» fordert der Berufsverband eine Ausbildungsoffensive und eine Aufwertung des Berufs.

Dass etwas getan werden muss, finden viele Politiker. Der Nationalrat stellte sich zwar gegen die Pflegeinitiative, nahm in einem indirekten Gegenvorschlag aber gewisse Forderungen auf. Im Juni berät der Ständerat darüber. «Ich bin überzeugt, dass wegen der Pandemie der Druck auf den Ständerat gewachsen ist», sagt Barbara Gysi, SP-Nationalrätin und Mitglied des Initiativkomitees. «Die Bevölkerung weiss, was die Pflege leistet. Durch die Krise ist dieses Bewusstsein noch stärker geworden.» Die grosse Frage ist, was der Gegenentwurf beinhalten soll. Den Initianten genügt der Vorschlag des Nationalrats nicht, der bei der Ausbildung ansetzt. Gysi fordert: «Wir müssen die Arbeitsbedingungen verbessern.» Dabei gehe es nicht nur um den Lohn, sondern auch um die Arbeitsbelastung.