Unter dem Auslaufbereich des Tierparkes in Chur befindet sich ein Graben des stillgelegten Mühlbachs. Aus noch ungeklärten Gründen brach die Holzabdeckung unter der Last des Tieres, wie die Churer Stadtpolizei am Dienstag mitteilte. Das Vollblutpferd stürzte rund eineinhalb Meter in die Tiefe.

Mit einem Netz und Gurten am Traktor gesichert, konnte das Pferd schliesslich aus dem Graben geborgen werden. Anschliessend wurde es von einem Tierarzt untersucht.