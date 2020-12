Pfarrerin lädt ein, sich im Wirbelsturm der Krise  an das Wesentliche zu erinnern

Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr.

Seine Gedanken zum Hohelied der Liebe aus dem ersten Korintherbrief begleiten sie. In dieser Auslegung der Gottesliebe liest sie eine Aufgabe in schwierigen Zeiten.

Die philosophische Auseinandersetzung des bekannten evangelischen Widerstandskämpfers mit Hoffnung und Liebe während seiner Gefangenschaft hat Pfarrerin Franziska Kuhn-Häderli geprägt: «Wenn jemand noch in seiner dunkelsten Stunde aus Hoffnung Kraft schöpfen und für mutige Liebe brennen kann, so will auch ich darauf zurückgreifen.»

Diese Verse schrieb der deutsche Theologe Dietrich Bonhoeffer am 19. Dezember 1944 aus dem Kellergefängnis des Reichssicherheitshauptamts in Berlin.

Das Wesentliche liegt nicht unbedingt im stetigen Tun

Denn obschon sich unsere jetzige Situation mit jener des zweiten Weltkrieges kaum vergleichen lässt, so befindet sich die Schweiz doch in der grössten Krise ihrer Geschichte seither. In diesen turbulenten Zeiten ist es nicht einfach, sich in ihrer Rolle als frisch gebackene reformierte Pfarrerin in Kleinbasel einzufinden: «Im Angesicht der vielen Nöte laufen wir manchmal Gefahr, in reines ‘Machen’ zu verfallen.»

Automatisiert zu funktionieren, wie in einem Zugzwang – und dabei vielleicht die Chance der tiefen Reflexion verpassen, was als Kirche essenziell ist: «Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir uns durch unsere zahlreichen Aktivitäten – physisch und online - selbst beweisen müssen, dass wir eine gewisse Relevanz haben», sagt die junge Frau, die frisch aus dem Vikariat kommt und seit drei Monaten in der Kirchgemeinde Kleinbasel, das mehrere Kirche einschliesst, betreut.

Um nicht einer Hilflosigkeit zu verfallen, geht sie oft auf das für sie Wesentliche zurück: