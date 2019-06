Der Pfarrer ist beliebt. Zu seinem 10-Jahr-Jubiläum in einer Pfarrei im Kanton Zürich fanden die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nur lobende Worte. «Menschen in Notsituationen», heisst es in einem Beitrag fürs Pfarrblatt, «berühren dein Herz und du hilfst ohne grosses Aufsehen.» Diese Hilfsbereitschaft hat den Seelsorger jetzt in Konflikt mit dem Gesetz gebracht.

Im letzten Januar erhielt der Pfarrer eine bedingte Geldstrafe von 6400 Franken wegen Förderung des rechtswidrigen Aufenthalts. Dazu kommt eine Busse von 500 Franken, die Probezeit beträgt zwei Jahre.

Der Gottesmann stellte einer Frau aus Armenien ohne Aufenthaltsrecht von 2011 bis September 2018 ein Zimmer in einer Wohnung in der Nähe des Zürcher Hauptbahnhofs zur Verfügung. Seit Mitte 2016 dauerhaft, wie es im Strafbefehl der Zürcher Staatsanwaltschaft heisst. Der Pfarrer hat Rekurs eingelegt gegen das Verdikt. Mitte Juni wird sein Fall vor Bezirksgericht Zürich verhandelt. So lange will er weder seinen Namen preisgeben noch die Lage der Frau aus Armenien schildern. Er erklärt nur, er habe aus Nächstenliebe und auf der Grundlage des Evangeliums gehandelt.