Petra Gössi: «Die Grünen haben die CVP überholt und haben trotzdem keinen Bundesratssitz»

Beide FDP-Bundesräte sind wiedergewählt. Wie gross ist die Erleichterung?

Petra Gössi: Ich freue mich natürlich sehr. Die Attacke der Grünen galt vor allem Bundesrat Ignazio Cassis. Damit haben sie die italienischsprachige Schweiz angegriffen. Umso erfreuter bin ich, dass die vereinigte Bundesversammlung auf Stabilität gesetzt hat.

Aber zittern mussten Sie?

Natürlich war die Anspannung gross.

Bis weit in die Mitte hinein ist unbestritten, dass die FDP mit zwei Sitzen übervertreten ist.

Die SP und die Grünen haben zusammen rund 30 Prozent Wähleranteil. Mit drei Bundesratssitzen würden sie aber 43 Prozent der Bundesratssitze abdecken. Auch dies wäre eine massive Übervertretung.

Damit ist die Frage nach der Übervertretung der FDP nicht beantwortet.

Die FDP ist die stärkste Partei in den Kantonen, wir stellen die meisten Kantons- und Regierungsräte. Die Diskussion wurde noch nicht geführt, wie man die Zauberformel in Zukunft ausrichten will und wie die Parteienlandschaft der Schweiz künftig im Bundesrat abgebildet sein soll.