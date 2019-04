Die Identität der verstorbenen Person konnte noch nicht ermittelt werden, wie die Kantonspolizei Freiburg am Sonntag mitteilte. Bei den Geretteten handelt es sich um vier Männer und drei Frauen zwischen 21 und 33 Jahren. Sie wurden psychologisch betreut.

Der Alarm über den Brand an der Murtenstrasse in Freiburg ging um 4.50 Uhr bei der Feuerwehr ein. Beim Eintreffen der Löschmannschaft stand das Dach bereits in Flammen. Das Gebäude wurde grösstenteils zerstört. Die Brandursache ist noch unklar und wird ermittelt.