CVP-Nationalrätin Kathy Riklin, Mitglied der aussenpolitischen Kommission (APK), findet Cassis’ Äusserungen problematisch: «Es steht uns nicht an, die EU und unsere Nachbarländer zu qualifizieren.» Als Aussenminister müsse er sich bewusst sein, welches Gewicht seine Wortwahl in einem Interview mit der wichtigsten Zeitung Italiens hat.

In der Einleitung fragt der «Corriere della Sera»: «Sind das die Gedanken und Worte von Matteo Salvini (dem italienischen Innenminister von der rechtspopulistischen Lega, Anm. d. Red.)?» Nein, sie stammten von Ignazio Cassis, heisst es im «Corriere» erstaunt. Mit seiner Wahl in den Bundesrat sei der «populistische, souveränistische und identitäre Wind», der aus dem Osten wehe, auch in Bern angekommen.

APK-Vizepräsident Martin Naef formuliert seine Kritik in deutlichen Worten: «Ich finde das eingermassen unerträglich.» Der Zürcher SP-Nationalrat und Co-Präsident der Neuen Europäischen Bewegung Schweiz (Nebs) stört sich am «unbedarften Geplauder» von Cassis.

Die Berner FDP-Nationalrätin Christa Markwalder ist eine Parteikollegin von Ignazio Cassis: «Grundsätzlich finde ich die offene und direkte Kommunikation des Aussenministers positiv.» Die ehemalige Co-Präsidentin der Nebs steht der EU allerdings deutlich positiver gegenüber als Cassis: «Mir fehlt im Interview die Ausgewogenheit.»

«Cassis redet, wie er auch denkt»

Die Schweiz tue gut daran, auch die Leistungen der EU hervorzuheben, von denen das Land profitiere. Cassis Kritik, etwa an der Macht der EU-Kommission, sei «überzogen». Seine Wortwahl, ohne Reformen drohe der EU eine Implosion, sei «martialisch». Der Reformbedarf sei auch innerhalb der EU unbestritten: «Es ist nicht an uns, dazu Empfehlungen abzugeben.»

Lobende Worte für Cassis findet SVP-Aussenpolitiker Luzi Stamm: «Der Grundtenor des Interviews ist sehr erfreulich.» Der Aargauer Nationalrat glaubt, «dass Cassis hier redet, wie er letztlich auch denkt». Es sei richtig, dass sich der Schweizer Aussenminister gegenüber der EU öffentlich pointiert äussere. «Auch Kritik an einzelnen Staaten und ihren Regierungschefs verträgt es durchaus» – angesichts der «unbegreiflichen Politik gewisser westeuropäischer Staaten» in den vergangen Jahren.

Auf das Abseitsstehen der Schweiz bei der europäischen Integration angesprochen, verwies Ignazio Cassis im «Corriere della Sera» auf die Hinwendung zur Neutralität nach der Schlacht von Marignano. Danach zitiert er Niklaus von Flües Warnungen vor der Einmischung in äussere Angelegenheiten.

CVP-Nationalrätin Kathy Riklin findet Cassis' historischen Vergleich mit der Schlacht von Marignano (1515), den auch SVP-Doyen Christoph Blocher gerne braucht, wenig angebracht: «Nach zwei grauenhaften Weltkriegen leben wir nun im 21. Jahrhundert, da müssen wir unsere Aussenpolitik nicht mit Marignano und Niklaus von Flüe begründen.» SP-Mann Martin Naef spricht in diesem Zusammenhang von der «Inszenierung von Halbwissen».

Cassis fällt nicht zum ersten Mal mit überraschenden Äusserungen in den Medien auf. Im Juni signalisierte er Verhandlungsbereitschaft über die «roten Linien» bei den flankierenden Massnahmen. Im Mai hatte er die Arbeit des UNO-Hilfswerks UNRWA kritisiert, das sich um palästinensische Flüchtlinge kümmert. Er stellte die Beiträge der Schweiz an die UNRWA in Frage. Darauf wurde Cassis vom Gesamtbundesrat zurückgepfiffen, der öffentlich festhielt, dass sich an der Nahostpolitik der Schweiz nichts geändert habe.