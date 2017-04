Mitten im Herzen des Islam lebt und arbeitet Bischof Paul Hinder. Der Kapuziner stammt aus einer Thurgauer Bauernfamilie und hat gelernt, mit dem Ruf des Muezzins zu leben. Von seinem Büro aus sind es weniger als 50 Meter bis zur nächsten Moschee. Vor 13 Jahren hat Papst Johannes Paul II. ihn als Bischof nach Abu Dhabi berufen. Heute wacht er über eine Million Katholiken in den Vereinigten Arabischen Emiraten, im Jemen und Oman. Es ist eines der grössten und schwierigsten Bistümer.

Herr Bischof, vor wenigen Tagen sind Sie von der Schweiz zurück nach Abu Dhabi geflogen. Hatten Sie ein Osternest inklusive Schoggi-Hasen aus der Heimat im Gepäck?

Paul Hinder: Dafür hatte ich schlicht keinen Platz mehr (lacht). Ich reise meist nur mit Handgepäck. Und ein grosser Appenzeller-Biber füllte dieses schon fast aus.

Wie verbringen Sie die Feiertage?

Ich zelebriere in Abu Dhabi die Hauptmessen. Der Andrang vor den beiden Kirchen ist in diesen Tagen immens. Unsere Kirchenbänke sind zwar immer voll, doch an Ostern ist es wie am Gotthard: Alle wollen durch das gleiche Loch. Allein am Ostersonntag haben wir 20 Gottesdienste in verschiedenen Sprachen.

Wie viele Gläubige erwarten Sie?

Die Osternacht feiern wir doppelt: um 19 Uhr und um 22 Uhr mit je zirka 10 000 Menschen.

In der Schweiz sieht die Situation anders aus. Nicht einmal an Ostern sind die Gotteshäuser voll.

Deshalb bin ich auch lieber Bischof in Abu Dhabi als in der Schweiz. Allen Widrigkeiten zum Trotz stehen die Christen hier zu ihrem Glauben. Das nicht christliche Umfeld führt bei vielen auch zu einer vertieften religiösen Praxis.

Mit welchen Schwierigkeiten haben die Christen im Alltag zu kämpfen?

In den Ländern meines Bistums ist der Islam Staatsreligion. Andersgläubige sind nur geduldet. Hinzu kommt: Die meisten Christen hier sind Arbeitsmigranten, Hausmädchen und Hotelangestellte von den Philippinen sowie Bauarbeiter aus Bangladesh, Nepal, Indien oder Pakistan. Viele leben und arbeiten in einfachen Verhältnissen. Und alle haben das Risiko, dass ihr Visum nicht erneuert wird und sie innert weniger Tage das Land verlassen müssen.

Wie akut ist diese Gefahr?

Die florierenden Zeiten sind in den Emiraten vorbei. Zu spüren bekommen dies die Schwächsten. Diese Woche hatte ich gerade mit einem Filipino zu tun, der seit acht Monaten auf seinen Zahltag wartet.

Kann die katholische Kirche helfen?

Nur begrenzt. Die arabische Gesellschaft hat ihren eigenen Stolz. Sie ist sensibel, wenn es um den Ruf und das Bild des Landes geht. Man mag es nicht gerne, wenn Negatives wie soziale Ungerechtigkeit zum Thema wird. Daher müssen wir «süferli» vorgehen. Diskret bieten wir innerhalb der Pfarreien psychologische sowie Rechtsberatungen an. Ab und zu können wir auch bei finanziellen Engpässen helfen. Doch erst letzthin verlor ein engagierter Christ seine Aufenthaltsbewilligung, weil er sich zu stark sozial engagiert hatte.