Das Treffen dient als "Kick-off-Veranstaltung", wie die Sozialdemokratische Partei in ihrer Einladung schreibt. Geplant sind mehrere Referate und Podiumsdiskussionen.

Die SP hatte sich im Dezember für das umstrittene Positionspapier zur "Wirtschaftsdemokratie" ausgesprochen. Das neue Konzept gehe nun aber weit über das Wirtschaftsdemokratie-Papier hinaus, sagte SP-Sprecher Michael Sorg im Vorfeld der Veranstaltung.

Umstrittene Altersvorsorge 2020

Die Delegierten der SVP fassen ihre Parolen in Thun. Die SVP bekämpft die Reform der Altersvorsorge 2020. Insbesondere in Bauernkreisen stösst diese aber auf Sympathie - die Landwirtschaftskammer des Schweizer Bauernverbandes hat im April die Ja-Parole gefasst. Unbestritten ist hingegen der Gegenvorschlag zur zurückgezogenen Volksinitiative "Für Ernährungssicherheit".

Die CVP, die im April die Ja-Parolen zur Reform der Altersvorsorge 2020 und zur Ernährungssicherheit beschlossen hat, präsentiert an ihrem Sommerparteitag in Genf als Vertiefung ihres Projekts "CVP2025" Vision und Prioritäten für die kommenden Jahre. Zudem will sie eine Resolution zum Thema Gesundheitskosten verabschieden.

Bei der Versammlung der BDP in Luzern stehe "zweifellos" die Parolenfassung zur Altersvorsorge 2020 im Zentrum, schreibt Parteipräsident Martin Landolt in der Einladung an die Delegierten. Es gehe um die Frage, "ob wir als Partei der ersten Reform seit 1995 zum Durchbruch verhelfen".

Die Grünen verabschieden in Bern ein Massnahmenpaket für den Klimaschutz und fassen die Parole zur Ernährungssicherheit. Man habe den Gegenvorschlag "taktisch und inhaltlich" geprägt, schreibt die Partei in ihrer Einladung. Für eine doppelte Ja-Parole zur Altersvorsorge 2020 haben sich die Grünen bereits im Juni entschieden.

GLP wählt Bäumle-Nachfolger

Die GLP wiederum wählt in Rüschlikon ZH den Nachfolger für den abtretenden Präsidenten Martin Bäumle, der im Mai seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Der Vorstand der Partei hat den Berner Nationalrat und GLP-Vize-Präsident Jürg Grossen nominiert.