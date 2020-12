Parmelin eröffnet Abstimmungskampf zum Freihandelsabkommen mit Indonesien

(wap) Das Abkommen, das die EFTA-Staaten Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz mit Indonesien ausgehandelt haben, ermögliche Schweizer Unternehmen einen diskriminierungsfreien Zugang zum zukunftsträchtigen Wachstumsmarkt in Fernost. Gleichzeitig enthalte das Abkommen umfassende Bestimmungen zum Schutz der Umwelt und der Arbeitnehmerrechte. Das sagte Bundesrat Guy Parmelin am Montag an einer Medienkonferenz laut Redetext.

Die Schweizer Stimmbürger befinden am 7. März über das Freihandelsabkommen, da ein Komitee um den Genfer Bio-Winzer Willy Cretegny das Referendum ergriffen hatte. Umstritten sind die vorgesehenen Zollerleichterungen für indonesisches Palmöl. Diese seien allerdings beschränkt und an strenge Nachhaltigkeitsauflagen gebunden, sagte Guy Parmelin.

Zum einen sei sichergestellt, dass die Gesamtimporte von Palmöl nicht zunehmen und die einheimische Sonnenblumen- und Rapsölproduktion nicht konkurrenziert werde, so Parmelin. Zum anderen gebe es eine separate Verordnung mit strengen Auflagen für den Palmölimport. Dabei sei der Schutz der indonesischen Regenwälder ein Schwerpunkt.

Bundesrat und Parlament sagen Ja zum Freihandelsabkommen. Unterstützt wird das Referendum unter anderem von den Juso, der Kleinbauernvereinigung Uniterre und der Evangelischen Volkspartei.