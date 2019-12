Overtourism in Skigebieten: Was die Wintersportler-Limite in Grindelwald bedeutet

Dank atemberaubenden Panorama von Eiger, Mönch und Jungfrau ist Grindelwald-Wengen eines der meistbesuchten der Schweiz. Damit nicht genug: Mit Inbetriebnahme der Hochleistungs-Gondelbahn auf den Männlichen am 14. Dezember und dem Eiger-Express (Dezember 2020) steigt die Kapazität weiter an.

Die Jungfrau-Verantwortlichen geben unumwunden zu, dass die angekündigte Besucherlimite ebenso eine Marketing-Aktion ist. «Je knapper ein Gut, desto wertvoller ist es», so Direktor Urs Kessler. Dementsprechend wäre es denkbar, dass die Preise an Spitzentagen steigen. Die Jungfraubahnen winken ab. «Wir haben uns gegen dynamische Preise entscheiden, prüfen aber laufend weitere Tarifmodelle», so Nägeli.

Bereits 2009 haben die Jungfraubahnen für das Jungfraujoch eine Besucherlimite von 5500 Personen pro Tag eingeführt. Laut Direktor Urs Kessler war das Joch in den letzten Jahren im Schnitt an 25 Tagen ausverkauft.

Nichtsdestotrotz macht das Zauberwort Kontingentierung in Zeiten von Instagram-Overtourism auch in der Schweiz vermehrt die Runde. «Man muss in den touristischen Hotspots eine Regulation herbeiführen , die allen etwas bringt», sagte Globetrotter-Chef André Lüthi jüngst in der Hotelrevue.

Gerade in der Schweiz gebe es immer noch zu viele Touristiker, die denken, Overtourism sei in der Schweiz noch kein Thema. Es werde zu oft verdrängt und schöngeredet. «Ja, wir haben in Luzern bislang noch keine Zustände wie in Dubvronik. Aber das rollt auf uns zu.»

Bei Schweiz Tourismus zeigt man sich punkto Overtourism gelassen. «Wir kennen lediglich einige zeitliche und lokale Engpässe», sagt Sprecher Andé Aschwanden zu watson. Zu den Besucherlimiten in der Jungfrau-Region sagt er, dass eine Kapazitätsbegrenzung in anderen Skigebieten wie den Flumserbegen oder Laax üblich sei.