Sie könnten ja vermehrt in die Innenstädte oder in die Bahnhöfe, so wie das auch Aldi und Lidl tun.

Da finden wir die nötigen Flächen nicht, schon gar nicht in den Bahnhöfen. Das ist Raubrittertum, was die SBB da betreiben. Ihre Mieten sind exorbitant. Mir gefällt diese Entwicklung überhaupt nicht. Wir als Shopbetreiber sind nur ein Dominostein im SBB-Spiel. Im Bahnhof Bern sagten sie uns, nachdem wir jahrelang exorbitanten Mieten bezahlen mussten, dass wir mit unserem Sherpa-Shop nach Ablauf des Vertrages an einen schlechteren Ort ziehen müssen. Das ist kein zuverlässiger, langfristiger Partner.

Viele Kunden schätzen das Einkaufen in den Bahnhöfen …

… ist ja logisch, weil sich die Bahnhöfe nicht an die Ladenöffnungszeiten halten müssen. Ich finde das eine Schweinerei! In Luzern müssen alle anderen Geschäfte samstags um 16 Uhr schliessen, und im Bahnhof bleibt alles offen. Das ist eine Frechheit gegenüber allen Gewerblern.

Bis wann möchten Sie denn samstags offenbleiben?

18 Uhr wäre sinnvoll. Im Internet gibt es ja auch keine geregelten Öffnungszeiten. Dort können die Kunden 24 Stunden lang shoppen. Da wäre es doch nichts anderes als logisch, dass man den Detailhändlern mehr unternehmerische Freiheit gibt. Im Kanton Jura sind die Geschäfte ja sogar noch am Montagvormittag geschlossen. Stellen Sie sich das mal vor!

Da spürt man eben doch das politische Blut von Ihrem Vater.

Klar, ich habe aber schlicht keine Nerven für die Politik. Ich bin zu ungeduldig. Ich rege mich immer wieder über unsere Gesetze und den Kantönligeist auf. Das sind die grössten Kostentreiber, wenn wir von der Hochpreisinsel Schweiz sprechen, nicht die Löhne. Daran geht unser System kaputt.

Inwiefern?

Es gibt so viele unnötige Auflagen und Kontrollen. Ein Beispiel: Wir müssen in den Kantonen separat vorweisen können, dass unsere Preisvergleiche in den Prospekten korrekt sind. Da braucht es jedes Mal einen Anwalt. Und bei jedem Holzmöbel müssen wir die lateinische Beschriftung für das Holz hinterlegen, nur weil jemand in Bern davon lebt, dies zu kontrollieren.

Sind Sie auch von der gesperrten Rheintalstrecke in Deutschland betroffen bei der Warenlieferung?

Ja, massiv sogar. Normalerweise bekamen wir auf diesem Weg bis zu fünf Container pro Tag, mit Weihnachtspapier, Turnschuhen, Textilien und Möbeln. Alles, kreuz und quer. Jetzt kommt die die Ware via Strasse unkoordiniert anstatt gestaffelt, sodass wir bei der Lagerung vor enormen Problemen stehen.