Er war in mancher Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung in der Schweizer Politik. Oskar Freysinger polarisierte. Man fand den «Pissoir-Poeten» grossartig oder widerlich, etwas dazwischen gab es kaum. In seiner Walliser Heimat trieb er es auf die Spitze. 2013 schaffte Freysinger als erster SVP-Politiker die Wahl in die Kantonsregierung, mit dem besten Ergebnis aller Kandidierenden. Nur vier Jahre später hatte das Volk genug von seinen Eskapaden und wählte ihn ab. Danach schien der heute 58-Jährige genug der Politik zu haben. Er schrieb Bücher und liess mitteilen, er wolle sich in Korsika niederlassen. Nun meldet sich Oskar Freysinger zurück, in alter Frische. Die Partei hat ihn zum Wahlkampfleiter für die Westschweiz ernannt. Offenbar kann die SVP nicht auf ihn verzichten. «Keiner kann das besser als er», sagte Parteipräsident Albert Rösti der NZZ. Gleichzeitig offenbart seine Berufung die Misere der SVP in der Romandie. Dabei glaubte die Partei nach der Wahl des Waadtländer Nationalrats Guy Parmelin in den Bundesrat, sie werde durchstarten. Vom «Parmelin-Effekt» war die Rede.

Abstürze und Querelen Er erwies sich eher als Rohrkrepierer. Die SVP hat in den letzten vier Jahren jenseits des Saanegrabens fast nur durch Abstürze und Querelen von sich reden gemacht. In der Neuenburger Kantonalpartei etwa herrschte das nackte Chaos. Die Quittung folgte 2017, als die SVP-Fraktion 11 ihrer 20 Sitze im Kantonsparlament verlor, also mehr als die Hälfte. Bis heute leidet die Neuenburger SVP unter den Nachwehen. Für die Nationalratswahl musste die Anmeldefrist verlängert werden, weil sich nicht genug Kandidaten gemeldet hatten. Einer von ihnen ist Yvan Perrin, einst ein Aushängeschild in der Westschweiz, bis seine politische Karriere wegen mehrerer Burnouts und Alkoholkonsum auf Grund lief. Nun wagt er ein Comeback. In anderen Kantonen sieht es kaum besser aus. In der Waadt fiel Claude-Alain Voiblet in Ungnade, der einstige Westschweiz-Koordinator der SVP. Er war im Nationalratswahlkampf 2015 erwischt worden, wie er Plakate von Parteikollegen mit eigenen überklebt hatte. Im letzten August traten innerhalb weniger Tage die Kantonalpräsidenten in Neuenburg, Freiburg und Wallis zurück.