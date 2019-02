Ein Provokateur? Er? Oskar Freysinger lacht. «Wer heute die Wahrheit sagt, der gilt offenbar schon als Provokateur.» Eine von Freysingers Wahrheiten ist, dass Staatsgrenzen wie die menschliche Haut funktionieren sollten: Reinlassen, was den Organismus nährt. Fernhalten, was ihn bedroht. Wer aber so etwas sage, der werde zum Rassisten gestempelt, ruft Freysinger vor den Mitgliedern der SVP Freiburg, die sich an diesem Abend in einem Restaurant in Avry zur Generalversammlung eingefunden haben.

Es ist einer der ersten Auftritte Freysingers, seit bekannt wurde, dass der wohl berühmteste Pferdeschwanz-Träger der Schweiz im Hinblick auf die Eidgenössischen Wahlen vom Herbst auf die Politbühne zurückkehrt. Der 58-jährige Walliser koordiniert den SVP-Wahlkampf in der Romandie und im Tessin.

Freysinger, der sich nach seiner Nicht-Wiederwahl als Walliser Regierungsrat im Frühling 2017 weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückzog. In der Zwischenzeit hat er ein Buch geschrieben, «Die dunkle Seite des Lichts». Auf einem Tisch hinten im Saal liegt es auf. Im Buch beschreibt Freysinger seine Leiden in und an der Politik. Im «Talk Täglich» sagte er: «Ich war in der Hölle.»