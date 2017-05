„Gehen jetzt nicht wieder teilweise verheilte Wunden wieder auf?“, will Moderator Markus Gilli wissen. „Nein“, sagt Joana, „die Anzeige war wichtig für mich.“ Es sei ein Statement. „Ich finde es müssen all diese Fälle in die Statistik, damit man sieht, wie häufig das passiert und das Thema ernster genommen wird.“ Schliesslich sei es auch eine Message an Jegge: „Es war alles, von a bis z, grundfalsch, was da gelaufen ist. Es gibt kein ‚ja, aber‘, und es gibt keine Entschuldigung.“