Eine Bevölkerung von 10,2 Millionen Personen im Jahr 2045 entspricht aktuell dem mittleren Szenario, das von einer Fortsetzung der Entwicklung der vergangenen Jahre ausgeht. Das hohe Szenario setzt auf starken wirtschaftlichen Aufschwung. Das Resultat sind 11 Millionen Einwohner im Jahr 2045. Und gemäss dem tiefen Szenario, das von einem sich verlangsamenden Wirtschaftswachstum ausgeht, leben im Jahr 2045 lediglich 9,4 Millionen Personen im Land.

Welch trügerische Sicherheit die Szenarien suggerieren, zeigt sich eindrücklich am oft zitierten Beispiel der «9-Millionen-Schweiz»: Hatten die Statistiker zuvor noch damit gerechnet, dass die Zahl von 9 Millionen Einwohnern erst nach dem Jahr 2060 geknackt wird, soll es gemäss den jüngsten Berechnungen bereits 2023 so weit sein. Eine massive Korrektur.

Ein ähnliches Bild präsentiert sich bei den Szenarien, die vom BFS separat für die Kantone veröffentlicht werden. Im Sommer 2016 etwa empörte sich die SVP in St. Gallen über «falsche Prognosen», nachdem die Wachstumszahlen nach oben korrigiert worden waren. Demnach wird die St. Galler Bevölkerung bis 2030 gemäss Referenzszenario um rund 55 000 Personen wachsen – und nicht um 40 000 Personen wie zuvor angenommen.

Immer wieder unterschätzt

Was macht die Vorausberechnungen so schwierig? Ganz einfach: Trendwenden und Strukturbrüche sind nun mal schwer vorhersehbar. «Vor allem die Prognostizierbarkeit des Haupttreibers Migration wird überschätzt», bringt es Lukas Rühli auf den Punkt. Der Ökonom schrieb für die Denkfabrik Avenir Suisse einen viel beachteten Beitrag zur Bevölkerungsentwicklung. Dazu muss man wissen, dass die Szenarien vor allem auf Erfahrungen aus der Vergangenheit basieren. Die zentralen Faktoren der Bevölkerungsszenarien sind die Geburtenziffer, die Mortalität und die Migration. Zumindest die beiden ersten benötigen viele Jahre, bis sie sich in den Bevölkerungszahlen niederschlagen. «Die Zuwanderung kann hingegen nur schon innerhalb eines Jahrzehnts stark schwanken und ist kaum voraussagbar», so Rühli.

Das BFS hat die Zuwanderung immer wieder unterschätzt. Noch in den 2000er-Jahren definierte es die Bandbreite für den künftigen Wanderungssaldo – die Differenz von Zuwanderung und Abwanderung – zwischen 0 und 20 000 Personen pro Jahr. Unter dem Eindruck der Personenfreizügigkeit und der positiven Wirtschaftslage kamen deutlich mehr ausländische Arbeitskräfte in die Schweiz. Die Nettozuwanderung war anhaltend hoch und lag effektiv stets bei 65 000 bis 90 000 Personen. In seinen aktuellen Szenarien definiert das BFS eine Bandbreite von 40 000 bis 80 000 Personen für 2045.

Zurückhaltende Statistiker

Der Knackpunkt mit der Zuwanderung, er wird vom BFS erst gar nicht bestritten. Es ist das Paradox dieser Geschichte: Trotz Fehlschlägen taugen die Bevölkerungsszenarien nicht als zentrale Quelle aller Übel. Die Bundesstatistiker selbst legen Wert darauf, dass es sich bei diesen keineswegs um Prognosen handelt. Sie hätten bloss Modellcharakter, erklärt Corinne Di Loreto vom BFS. «Die Szenarien sollen als das verwendet werden, was sie sind: als mögliche Entwicklungen.» In Planungsprozessen sollten sie «als eine Grundlage unter weiteren» eingesetzt werden. «Es ist aber wichtig, dass immer mit mehreren Szenarien gearbeitet wird.» Erst dann könne man definieren, so Di Loreto, «welche der möglichen Entwicklungen als die wahrscheinlichste zu interpretieren ist».

Interpretation also. In der Welt der Politik, wo klare Ansagen gefragt sind, tönt das ziemlich fremd. Zahlen sind in jeder Debatte wertvolle Munition. Doch so verführerisch es ist, vermeintlich präzise Szenarien statt reiner Mutmassungen sprechen zu lassen: Vielleicht ist die Politik den Vorausberechnungen einfach zu hörig geworden.