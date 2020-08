«Offener Geist, der Veränderungen früh erkannte»: wie sich Gegner und Freunde an Helmut Hubacher erinnern

«Man hörte ihm zu, wenn er ans Rednerpult trat»:

Hanspeter Thür (Grüne), alt Nationalrat Grüne (1987-1999)

Als offener Geist hat Helmut Hubacher anstehende Veränderungen früh erkannt und konnte so rechtzeitig darauf reagieren. Deshalb war er auch in der Lage, die SP in die neue Zeit mit den grossen ökologischen Herausforderungen zu führen. Obwohl er selber als Bähnler und Gewerkschafter aus einfachen Verhältnissen ein Kind einer alten, zu Ende gehenden Welt war. Er wird sich in die Galerie der herausragenden Schweizer Sozialdemokraten einreihen, gemeinsam mit Robert Grimm oder Walther Bringolf. Und wird als Integrationsfigur in Erinnerung bleiben, der seine Partei in einer schwierigen Phase zusammengehalten hat.

Ob es in der SP nochmals eine Figur mit einer Biografie wie Hubacher geben wird, bezweifle ich. Das hat auch damit zu tun, dass sich die Umstände geändert haben: Ein derart wacher Geist und schlauer Kopf wie Hubacher würde heute an die Uni gehen und als hochdekorierter Akademiker wirken. Für die damalige Zeit hat Hubacher angesichts der bescheidenen Verhältnisse, aus denen er stammte, eine beeindruckende politische Karriere gemacht.»

«Er war präsenter und beliebter als viele Bundesräte»:

Gerhard Pfister, Präsident CVP Schweiz