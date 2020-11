Öffentliche Verkehrsbetriebe fahren Nachtnetz herunter

(rwa) Der Schritt sei in Abstimmung mit dem Bund und den Kantonen erfolgt, gaben die SBB am Dienstag bekannt. Die Massnahme tritt in der Nacht auf nächsten Samstag in Kraft. Einige Nachtnetze hätten ihren Betrieb bereits eingestellt, heisst es in der Mitteilung weiter. Andere wurden nach der ersten Corona-Welle gar nicht wieder in Betrieb genommen. Nicht betroffen sind die regulären Spätverbindungen.