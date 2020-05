Oberster Finanzdirektor warnt Kantone: «Aufpassen, dass es nicht willkürlich wird»

(agl) Der Zürcher SVP-Finanzdirektor meint dabei beispielsweise Kantone, die Geschäftsmieten teilweise übernehmen oder gar die Steuern reduzieren, wie er am Mittwoch gegenüber Radio SRF sagte. Insbesondere das Steuerrecht sei gesetzlich geregelt, so Stocker: «Da müssen wir sehr aufpassen, dass es nicht willkürlich wird.»

Das St. Galler Kantonsparlament bewilligte am Montag einen Steuerrabatt von 40 Prozent oder maximal 10'000 Franken für Firmen, deren ursprünglicher Steuerbetrag nicht höher als 25'000 Franken ist und die durch die Coronakrise in existenzielle Not geraten sind.