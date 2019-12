Nur nichts ändern! Die Stabilität der Schweiz ist aufreizend – und ganz okay

Je verrückter die Welt spielt, je wilder Trump um sich schlägt, je tiefer die britische Politik ins Chaos stürzt, je dramatischer die Verwerfungen in den Parteienlandschaften Deutschlands, Frankreichs, Italiens und Österreichs werden: Umso grösser scheint in der Schweiz der Wille nach Stabilität und Normalität zu sein.

Nicht bei allen natürlich. In Teilen der Medien herrschte in den vergangenen Wochen Umsturzlust. Das wär doch was: Eine grüne Bundesrätin! Die Abwahl eines Freisinnigen! Ein Hauch von Revolutionsromantik wehte vor allem aus den Newsrooms des Schweizer Radios und Fernsehens: Die Sehnsucht, dass bei den Bundesratswahlen «etwas passiert», das Ende der Langeweile, wie es die Nationalratswahlen doch eigentlich verheissen hatten. Ein bisschen wie im Ausland.

Und dann: Nur 82 Stimmen für die grüne Sprengkandidatin Regula Rytz. Keine Chance. Selbst die Mini-Revolution in der Regierung – nämlich dass man FDP-Bundesrat Ignazio Cassis das Aussendepartement weggenommen hätte – blieb am Freitag aus.