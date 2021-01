Nun verordnet auch Zürich Primarschulkindern Masken – die ersten Erfahrungen damit sind gut

Im Baselbiet tragen 5.-Klässler bereits Masken, am Montag zieht Zürich nach. Bis Ende Februar gilt neu für die Schülerinnen und Schüler ab der 4. Klasse der Primarstufe auf dem Schulareal, in den Schulgebäuden und im Unterricht eine Maskenpflicht. In Mehrjahrgangsklassen mit Schulkindern der 3. und 4. Klasse gilt die Maskenpflicht bereits für 3.-Klässer.

Der Kanton Zürich hat schon früher Erfahrungen gemacht mit Masken an der Primarschule. Wie das Volksschulamt auf Anfrage offenlegt, kam es seit vergangenem Dezember in drei Gemeinden zur temporären Verordnung von Masken für 4. bis 6.-Klässler.