(cma) Am Donnerstagabend wurde über der Kaserne Jassbach BE eine Quarantäne verhängt. Über 50 Rekruten litten an Durchfall und Erbrechen. Am frühen Freitagmorgen folgte die Entwarnung: Den Betroffenen geht es besser.

Doch nun steht die Armee vor einem Rätsel: Denn auch auf dem Waffenplatz in Bière leiden die Rekruten an Durchfall. Dies schreibt der Blick am Freitagmorgen. Der Armee-Specher Stefan Hofer bestätigt gegenüber der Zeitung, dass es auch in Bière Probleme gebe.

30 Rekruten seien betroffen, sie würden an Durchfall und erbrechen leiden, so Hofer. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen von Bière und Jassbach gibt, weiss die Armee derzeit noch nicht.

Update folgt...