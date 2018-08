Bei Keystone-SDA fallen damit 1,7 Millionen Franken Ertrag weg. Diese Zahl kommunizierte das Unternehmen an einem Krisentreffen der Sportredaktion diese Woche. Das ist ein Ertragsverlust von 5,1 Prozent gemessen am Vorjahresergebnis. Wie die Grundversorgerin für viele Schweizer Medien damit umgehen wird, ist noch nicht entschieden. Im September soll der Verwaltungsrat über die Zukunft der Sportredaktion entscheiden. Heute umfasst diese 26 Stellen.

Schliesslich richtet sich das Angebot nach den Bedürfnissen und Anforderungen der Kunden.» Im Juli hatte Verwaltungsratspräsident Ueli Eckstein in einem Interview die Losung ausgegeben: «Ein Stellenkontingent respektive die Kostenstruktur hat sich dem Umsatz anzupassen.»

Dieser Umsatz könnte um weitere 2 Millionen Franken tiefer ausfallen, als die SDA budgetiert hat. Der Bundesrat wird demnächst über einen Bundeszustupf entscheiden, der SDA-Leistungen für Lokalradios und Regionalfernsehen abgelten soll. Der Beitrag ist umstritten, vor allem, weil sich die SDA-Aktionäre im Zug der Fusion 12 Millionen Franken Eigenkapital auszahlen liessen.

Schon wieder im Alarmzustand

Bei der Redaktionskommission schrillen die Alarmglocken. «Eben erst ging es noch darum, den Schlichtungsentscheid zur letzten Entlassungswelle umzusetzen. Schon sind wir wieder im Alarmzustand», sagt Kommissionsmitglied Sebastian Gänger. «Wir hoffen, dass ein allfälliger Stellenabbau möglichst gering ausfällt und die Kommunikation des Unternehmens in Zukunft besser funktioniert.»

Im Januar war die Redaktion in einen Streik getreten, der erst im Juli durch Vermittlung des Bundes zu Ende ging. In sozialen Medien spielen anonyme Redaktionsmitglieder derzeit mit Galgenhumor darauf an: «Vielleicht sollten wir schon mal damit beginnen, Mützen zu stricken für den nächsten Streik im Januar.» Auch wird kritisiert, Tamedia zerstöre die SDA – obwohl der Zürcher Medienkonzern als grösster Aktionär auch den Präsidenten des Verwaltungsrats stellt. In Zürich heisst es dazu lapidar: «Tamedia ist und bleibt Aktionärin von Keystone-SDA.»